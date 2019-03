Duftendes Wintermärchen von Diptyque

Zur Adventszeit lancieren die Parfumeure von Diptyque drei duftende Wintermärchen in Kerzenform. Inspiriert von den Pollock-Theatern erinnert die Weihnachtskollektion in limitierter Auflage an ein verzaubertes Wintermärchen.

Die drei Kerzen, die von Designer Pierre Marie gestaltet wurden, sind in den Duftrichtungen Un Encens Étoilé (Weihrauch), Épices et Délices (warm und würzig) und Le Roi Sapin (weihnachtliche Tanne) erhältlich. Jeweils um 60 Euro.