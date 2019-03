Designerin Maria Grazia Chiuri ließ sich von mexikanischen Traditionen inspirieren und präsentierte die neue Dior Cruise Collection, die zurecht den Namen "Diorodeo" erhielt. Die Show fand im Chantilly Schloss statt – Pferde durften hierbei nicht fehlen.

Die Besucher wurden von tausenden Papel picado empfangen. Die Fähnchen, mit denen bei feierlichen Zeremonien die Straßen Mexikos dekoriert sind, erinnern mit ihren grafischen Motiven an Chantilly-Spitze, ein für den Ort der Modeschau typisches savoir-faire.

In einer Manege, die eine Hommage an die Reiter-Tradition des Anwesens darstellt, präsentierten sich die Models. Auch die in der Mitte der Arena gespannten, gestreiften Bänder sind eine Anspielung auf die Ornamente der historischen Pferdeställe.