Eine sorgfältig kuratierte Sammlung an luxuriösen Lidschatten-Paletten zählt zur Königsdisziplin jedes Beauty Addicts. Gründe, seiner Leidenschaft nachzugehen gibt es schließlich genügend: Entzückende Farbkombinationen in kunstvoller Verpackung werden jede Saison von noch aufregenderen Nuancierungen abgelöst. Gibt es ein schöneres Gefühl, als einen noch unberührten Farbton ganz sanft mit dem Lidschatten-Pinsel aufzunehmen? Dabei ist immer wieder spannend, wie Formulierung und Farbpigmente in Zusammenspiel mit dem eigenen Teint wirken.

Während man mit der Lancierung jeder neuen Beauty-Kollektion sein Herz an eine neue Lidschatten-Palette verliert, löst sich leider auch jedwede Raison in Wohlgefallen auf. Schließlich werden Eyeshadows, so schön ihre Verpackung auch sein mag, in den seltensten Fällen aufgebraucht.