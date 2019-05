Dior 30 Montaigne Bag – die neue It-Bag am Modehimmel

30 Avenue Montaigne – der Ort, an dem Christian Dior am 16. Dezember 1946 sein Show-Debüt feierte. Die Dior 30 Montaigne Bag ist eine Hommage an eben diesen Moment, wie Maria Grazia Chiuri gegenüber der Presse erklärt.

Doch die Tasche kommt nicht allein! Vielmehr ist sie das Aushängeschild für die gesamte Kollektion, die eine wundervolle Dior Mini Wardrobe ergibt. Das wichtigste Merkmal aller Stücke der Kollektion: Die einfache Eleganz ikonischer Dior-Looks aufzuzeigen. Nicht zuletzt gelingt dies durch die 30 Montaigne Bag, den (schon bald!) neuen Star am Modehimmel.