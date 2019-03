Dinner-Menü: Deutsche und israelische Küche für den Serienabend

Zutaten

265 g geschnittene Erdbeeren, der Länge nach in Scheiben geschnitten oder andere Beeren

120 g Geschlagene Kokosnusssahne

240 g Chia-Pudding

15 g große Kokosflocken

geröstet

Kochanmerkung

Du kannst dieses Rezept auch mit anderen Früchten oder eingemachten Früchten zubereiten. Wie du dich auch entscheidest, versuche den Chia-Pudding mit Früchten zu kombinieren, die eine weichere Konsistenz haben. You can find inspiration how to make coconut cream and chia pudding using Dave Cruz’s recipes, that you can find in the Simple Feast app.

Zubereitung

1. Verteile die Erdbeeren auf dem Boden von vier 500 ml fassenden Gläsern. Gib die Kokoscreme drüber, gefolgt vom Chia-Pudding. Zum Schluss kommt die geröstete Kokosnuss darauf.