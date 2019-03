Digitaler Stress: So schadet er wirklich Ihrem Körper

FOMO – The „fear of missing out“ ist bereits bekannt und kein Geheimnis mehr. Die Angst, offline und folglich unerreichbar zu sein versetzt den Körper in einen akuten Stresszustand. Eine Studie der Techniker Krankenkasse zeigt auf, dass die Kommunikation über Whatsapp & Co. für 85 % der 18-29-Jährigen zum Alltag dazugehört, selbst bei den 40-49-Jährigen sind es noch 58 %. Wer Social Media im Alltag nutzt, hat eine zusätzliche Aufgabe: Man schaut nicht nur öfters aufs Display, sondern postet auch selber etwas. Der Freundin schnell mitteilen, wie wunderschön das blaue Meer an der Amalfi-Küste ist? Fix ein Instagram-Foto hochladen, unzählige Hashtags setzen et violà: Auftrag erledigt. In uns entsteht ein sozialer Druck, der folglich Stress verursacht. Können wir gar nicht anders?