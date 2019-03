Dieses Verhalten stört Paare, die in einem Bett schlafen am meisten

Auf Platz 1 der Dinge, die Paare am meisten im Bett mit dem Partner stören ist das Wegnehmen der Bettdecke. Ja, richtig gelesen. Das Interessante ist allerdings, dass Frauen das Ganze als weitaus nerviger empfinden als Männer – die hingegen stört es am meisten, wenn der Partner im Bett isst. Das können wir gar nicht nachvollziehen und werden uns in dieser Sache auch nicht ändern – sorry for eating our frites!

Auf Platz 2 der Dinge, die beide Paare als am meisten störend empfinden, liegt das Schnarchen des Partners, auf Platz 3 wenn sich dieser im Schlaf hin- und her wälzt.

Auch störende Geräusche von draußen, das Blenden des Sonnenlichts oder Flatulenzen des Partners lassen sich auf der Liste finden. Platz 10 ist übrigens das Reden im Schlaf.

Es gibt ein paar Dinge zu beachten, wenn man sich das Bett mit seinem Partner teilt. Der Grund, dass es Frauen eher auf die Palme bringt, wenn die Bettdecke verschwindet liegt darin, dass Frauen aus biologischer Sicht betrachtet schneller anfangen zu frieren als Männer. Dies hängt mit den Hormonen und dem Stoffwechsel zusammen.

Ebenso empfinden Frauen Männer, die schnarchen als störender als andersherum. Nunja, es sind ja auch meistens wir, die mit den nächtlichen Soundeffekten leben müssen.

Was uns überrascht: Anscheinend empfindet es kein Partner als nervig, wenn der andere am Smartphone hängt…

Schlafmangel macht unbeliebt und unattraktiv