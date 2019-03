Dieses T-Shirt von H&M sollte jede Frau im Schrank haben

"Hear me roar" – dieses Statement ziert ein Basic-Shirt der aktuellen H&M Kollektion und wir finden es super! Nicht nur, weil es lediglich 10 Euro kostet und zu jedem Look passt, sondern auch weil die Botschaft dahinter äußerst wichtig ist. Großartige Designer wie Dorothee Schumacher, Prabal Gurung, Mykke Hofmann und auch Dior machten es bereits vor: Alle trauen sich politische und vor allem feministische Haltungen zu, die in der Modewelt die größte Anerkennung überhaupt erhalten. Mit der Aussage "We should all be feminists" sorgte die neue Dior-Designerin Maria Grazia Chiuri für Aufregung – und erhielt großes Lob!

Eine smarte und ebenso entschlossene Botschaft trägt das simple H&M T-Shirt. Der Satz "I am woman, hear me roar" stammt aus einem Song von der amerikanischen Sängerin Helen Reddy aus den 70er Jahren. Keine Frage: Die Phrase steckt voller Power, Selbstbewusstsein und Kraft. Wer dieses Shirt mit der Aufschrift trägt der beweist, dass er tough ist, unabhängig agieren kann und nicht einmal mehr im Traum daran denken würde, sich Support von außen zu holen. "Hear me roar" steht für Frauen mit einer lauten Stimme, Frauen die den Raum betreten während ein Runzeln durch die Menge geht. Da steht sie, mit geballter Kraft, ihr gehört jegliche Aufmerksamkeit. Endlich!

Auch in dem Film "Sex and the City 2" wird der Song aufgegriffen; die Protagonistinnen des Films Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis, und Cynthia Nixon legen eine super Performance hin.