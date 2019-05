Dieser Duft passt am besten zu Ihrem Sternzeichen

Die Jungfrau, die Meisterin der schlichten Eleganz, setzt mitunter nur auf Wasser und Seife. In dem Fall ist der Duft des Weichspülers das, was andere zuerst an ihr riechen. Sie liebt generell klare, frische Düfte: Zu viele Nuancen auf einmal mag sie nicht. Am besten gefallen Jungfrauen Duftwässer mit einer Lavendelnote. Jedoch legen sie immer nur ein paar Spritzer davon auf. Idealerweise passt ihr Parfüm zu ihrem Deodorant.