Luxusgüter: Diese Wertanlagen lohnen sich

Hier herrscht das Prinzip des Angebots und der Nachfrage. Am stabilsten werden seit einiger Zeit Klassiker und Raritäten von Rolex oder Patek Philippe gehandelt. Modelle wie Daytona und Nautilus erreichen konstant stabile Wiederverkaufspreise, die für die Popularität der Zeitmesser stehen und Sammlerherzen höherschlagen lassen. Aber Achtung: Was bringt uns eine wertsteigendere Uhr, wenn sie nur zu Hause im Uhrenbeweger liegt? Natürlich sollte auch der persönliche Geschmack bei der Kaufentscheidung eine Rolle spielen und am Arm des Käufers zu sehen sein. Zumindest solange, bis sie wiederverkauft wird.