Diese 6 Superfoods sind wahre Gesund- und Schönmacher

Ist das ein Superfood, oder kann das weg? Was hier so schrumpelig daherkommt, ist die neue Generation Beauty-Power: Reishi, Cordyceps und Co. In der traditionellen chinesischen Medizin werden diese Vitalpilze schon lange zur Heilung eingesetzt. Reishi gegen Entzündungen, Polyporus gegen Akne, Cordyceps stärkt das Immunsystem und lindert Stress.