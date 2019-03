Diese Styling-Fehler machen älter

Ein Blick auf die Schuhspitzen reicht oft schon für einen ersten Stil-Eindruck, denn die richtigen Schuhe machen aus einem Outfit oft erst einen Look. Andersherum ruinieren offensichtlich veraltete Schuhmodelle und Schnitte ein Outfit, weil sie Kennern verraten, dass der Träger sich nicht mit aktuellen Trends auseinandersetzt oder ein Gespür für zeitlose Basics hat.

Investieren Sie in zeitlose Klassiker und verbannen Sie die bequemen dunkelblauen Rundkappen-Pumps ganz nach hinten in den Schuhschrank. Gehen Sie dezent mit den aktuellen Schuh-Trends - High-Street-Label wie Massimo Dutti und & Other Stories bieten Trendschuhe aus Echtleder, für die man sich nicht gleich in Unkosten stürzen muss.