Diese Spinne kommt jetzt in Ihre Wohnungen

Gestatten: Hauswinkelspinne. Diese langbeinige Art gehört zur Familie der Winkelspinnen, die sich in europäischen Gefilden wie Spanien, Griechenland oder eben auch hierzulande besonders wohlfühlen. Und die schlechte Nachricht für alle, die unter Spinnenphobie leiden: Die achtbeinigen Spinnengetier lässt sich nur schwer übersehen, denn sie Werden ziemlich groß: Weibchen bis zu 11,5 Zentimeter, Männchen bis zu 9,5 Zentimeter lang.

Besonders wohl fühlt sich das Spinnengetier in Kellern, Schuppen oder Scheunen. Im Herbst befinden sich die Spinnen in der Paarungszeit und tummeln sich in dieser Zeit besonders gern auch in unseren Wohnungen und Häusern, obwohl sie normalerweise die Nähe zu Menschen eher meiden.