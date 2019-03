Diese Marken finden Single-Männer an Frauen besonders sexy

Was macht für Sie eine glückliche Beziehung aus? Für den einen mag es vielleicht Humor und Spaß sein, für den anderen hat gegenseitiges Vertrauen oberste Priorität und so manch einer ist schon sichtlich erfreut, wenn der Partner markenbewusst gekleidet ist – Moment, wie bitte?

Kleider machen nicht nur Leute, sondern sollen laut einer Studie auch zu einer glücklichen Beziehung verhelfen. Die etablierte Dating-Plattform Lovescout24.de hat rund 800 Single-Männer und Single-Frauen befragt, welche Marken ganz weit vorne liegen. Zwei Drittel der Frauen erwarten vom Partner, dass dieser Wert auf Marken legt. Wir finden: Das ist ziemlich viel!

Doch welche Modemarken finden Frauen und Männer beim jeweils anderen besonders sexy? Immerhin 22% der Frauen sehen das Label Boss beim zukünftigen Mister Right an erster Stelle. Kommt Ihnen das bekannt vor? Da kommt uns direkt der klassische Anzugträger in den Sinn, wenn wir uns an die Studie von Outfittery zum Thema „Kleidungsstil der Männer“ zurück erinnern. Sakko und Hemd scheinen beliebter denn je zu sein.

Ebenfalls beliebt sind die Marken Levis (17%) und Nike (15%). Überraschend: Marken mit einer eher femininen Ausrichtung wie Prada und Zara finden Frauen an Männern so gar nicht sexy. Am schlechtesten schneidet der internationale Textil-Discounter Primark ab.