Culottes sind schon deshalb ein tolles Fashion-Piece, weil ihr lässiger Schnitt nicht nur cool aussieht, sondern sie auch unglaublich bequem sind. Das Modell der Paperbag-Variante setzt in puncto Style noch einen drauf. Der hohe Bund des Schnitts wird mit einem Band oder eingefädelten Tuch zusammengefasst und umschmeichelt perfekt die Taille. Der geknitterte Look erinnert an eine zusammengezogene Papiertüte, deshalb auch der Name. Der 7/8 Schnitt der Beinlänge legt den Blick auf die Waden frei und umschmeichelt uns von oben bis unten – herrlich!

Wir sind uns sicher: Paperbag-Culottes sind DER Hosentrend für den Sommer. Ob zu lässigen Sneakers oder Sandalen, mit Crop-Top oder schicker Bluse – hierzu dürfen wir alles kombinieren.