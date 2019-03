Die Erklärung der Wissenschaft: Die Tatsache, ob das Beziehungsglück perfekt ist oder nicht, hängt weniger von den Marken selbst ab, als vielmehr davon, was unterschiedliche Vorlieben innerhalb der Beziehung bewirken können - nämlich eine Art Machtspiel. Wie die Untersuchung zeigt, hatten diejenigen Personen, die regelmäßig der Markenvorliebe ihres Partners nachgaben, das Gefühl, von ihrem Partner eine Marke aufgezwungen zu bekommen. Und das fängt schon bei den kleinen Dingen des Alltags an.

Leidet ein Part der Beziehung langfristig unter der Markeninkombatibilität in der Partnerschaft und hat das Gefühl, seinen Partner in keiner Weise beeinflussen zu können, fühlt er sich irgendwann unterdrückt und wird zunehmend unzufrieden. Aber keine Panik, es ist völlig in in Ordnung, unterschiedliche Markenpräferenzen zu haben, solange man die Vorliebe für das eine oder andere Brand teilt, so die Forscher.