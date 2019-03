Diese fünf Yoga-Übungen straffen den Busen

Es müssen nicht immer Push-ups sein – wer einen strafferen Busen möchte, darf getrost auch mal die Hanteln beiseitelassen. Mit speziellen Yoga-Übungen lässt sich das Bindegewebe der Brust stärken und festigen. Diese Yoga-Übungen sorgen für eine schönere Brust, einen gesunden Körper und Entspannung pur!

1. Das Dreieck

Die Dreieck-Pose stärkt nicht nur den Brustkorb und den Rücken, sondern sorgt auch für eine gute Durchblutung. So funktioniert sie: Beide Beine weit auseinander stellen, den Fuß den Sie gleich berühren werden um 90 Grad nach außen drehen, den anderen leicht um 15 Grad. Beugen Sie sich zu der Seite mit dem Fuß in 90-Grad-Stellung, berühren Sie ihn mit dem Handgelenk und öffnen Sie Ihren Brustkorb nach oben. Den anderen Arm so weit nach oben bringen, dass beide Arme eine Linie bilden. Knie durchstrecken, Blick nach oben.