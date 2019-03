Diese 5 Kleidungsstücke machen attraktiv

In mancher Hinsicht signalisiert die Farbe Rot "Halt, keinen Schritt weiter!", in anderen wiederum genau das Gegenteil! Laut einer Studie, die im "Journal of Personality and Social Psychology" veröffentlicht wurde, finden die Herren der Schöpfung Frauen in Rot nämlich besonders anziehend und attraktiv.