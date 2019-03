Wir Frauen sind in dieser Hinsicht vielleicht ein wenig leichter zu durchschauen. Sind wir so richtig in love, dann sind wir bereit (fast) alles für unseren Liebsten zu tun: Wenn der beißende Aceton-Geruch vom Nagellack-Entferner stört und bereits seine Schleimhäute angreift, dann lackieren wir unsere Nägel eben im Nebenzimmer, gar kein Problem. Und wenn er abends um 22 Uhr von der Arbeit kommt und Hunger hat, dann kochen wir selbstverständlich noch ein 5-Gänge Menü. Zumindest können solche Dinge in der Anfangsphase der Liebe durchaus vorkommen. Doch wie sieht es bei den Herren der Schöpfung aus?

Liebt er Sie wirklich? Oder ist es noch zu früh für ein Urteil? Es gibt tatsächlich ein paar wenige Dinge, die Männer nur machen, wenn sie ihr Herz voll und ganz verschenkt haben – soll es ja geben …

1. Er lässt Ihnen etwas von SEINEM Essen übrig

„Isst du das noch?“ – Diese rhetorische Frage bekommen wir Frauen normalerweise zu hören. Aber wenn ER Ihnen ohne Widerworte etwas von seinem heiß geliebten Essen abgibt, dann ist es ein eindeutiges Anzeichen von wahrer Liebe.