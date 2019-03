Welche Charaktereigenschaft ist in einer Beziehung eigentlich wirklich wichtig? Das Datingportal LoveScout24 wollte es wissen und ist der Frage im Rahmen einer vom Meinungsforschungsinstitut GfK durchgeführten Umfrage unter 1.000 Personen auf den Grund gegangen. Die Teilnehmer mussten aus 22 vorgegebenen Eigenschaften die drei auswählen, die ihnen bei ihrem Partner besonders wichtig sind.

Das Ergebnis: Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit werden in deutschen Beziehungen offenbar groß geschrieben. Laut Umfrage liegen diese beiden Eigenschaften nämlich 55,8 Prozent der befragten Damen und Herren besonders am Herzen. An zweiter Stelle steht für 47,9 Prozent Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit. So weit, so klar - wer wird schon gerne angelogen?