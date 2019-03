Diese Blumen-Dekoideen machen Lust auf Sommer

Die Sonne lacht und die Natur erblüht in den schönsten Farben. Warum nicht den Sommer in Form von frischer Blumen-Deko die eigene Wohnung holen? Und damit meinen wir nicht den klassischen Wiesenstrauß in der Lieblingsvase. Wir haben auf Pinterest nach raffinierten Inspirationen gestöbert und sind fündig geworden: Ob Unterwasser-Callas, japanisches Ikebana oder Blumen-Monogramme – diese sommerlichen Blumen-Dekoideen versprühen jede Menge Sommerlaune in den eigenen vier Wänden.