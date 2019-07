Diese 9 Designer-Newcomer sollten Sie kennen

Das aktuell beste Beispiel für lokalen Erfolg, der sich internationalisieren lässt, ist die Modewoche in Tiflis. Demna Gvasalia, der in Paris lebende Gründer von Vetements und Balenciaga-Designer, ist zwar immer noch der große, international erfolgreiche Kreative des Landes, aber der kulturell spannende Austausch zwischen Mode, Musik und Kunst in Tiflis ist den heimischen Talenten und der Plattform Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi geschuldet. Die in Tifl is ansässigen Designer exerzieren gerade nicht nur eine Art modischen Befreiungsschlag vom Vetements-Hype, sie befreien sich auch vom unter dem sowjetischen Regime entstandenen Informationsvakuum. Die meisten von ihnen sind während der Auflösung der Sowjetunion und des anschließenden Bürgerkriegs aufgewachsen; sie haben an der Staatlichen Akademie der Künste in Tiflis studiert oder sich das Modemachen selbst beigebracht. Wie George Keburia, der sein gleichnamiges Label 2010 gegründet hat. Zwischenzeitlich war er zwei Jahre lang Gastdesigner der Linie Matériel Tbilisi aus dem Modehaus Materia, das seit 1949 in Georgien Kollektionen produziert. Keburia fertigt noch heute alle seine Kollektionen, die mit weiblichem Schönheitsideal und Schneiderkunst eigenwillig brechen, im eigenen Land.

Irakli Rusadze vereint für sein Label Situationist politischen Aktivismus mit Mode. Seine im November im Underground-Techno-Club „Bassiani“ präsentierte Sommerkollektion zeigt dekonstruierte Reminiszenzen an die europäischen 90er-Jahre und das traditionelle georgische Gewand Chokha. Wie Situationist steht die gesamte Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi für das alte und das neue Georgien. Zu Hause sind die Designer bereits in zahlreichen Conceptstores erhältlich, jetzt ziehen Shops wie Matchesfashion, Net-A-Porter und Browns nach. Man muss nicht gleich mit New York, Mailand und Paris in einem Atemzug genannt werden.