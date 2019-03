Diese 7 Kultautos sind eine wahre Wertanlage

Statussymbol und irgendwie schon fast ein Ersatzhaus: Anstatt in Aktien zu investieren, greifen immer mehr Menschen auf ein Repertoire aus Kultautos zurück. Das Fortbewegungsmittel dient für viele schon lange nicht mehr als bloßes Vorankommen, sondern als eine Art Investition, die den Wert hält — oder mit der Zeit sogar noch wertvoller wird.

Baujahr, Alter, Zustand, Marke und Fahrzeugtyp sind dabei wichtige Faktoren hinsichtlich der Wertbestimmung eines Autos. Doch auch das Angebot auf dem Markt und die Nachfrage sind entscheidend. Der Deutsche Oldtimer Index gibt Ausschluss darüber, wie sich der Wert diverser Fahrzeuge entwickelt und ob sich eine Investition lohnt. Hierbei gilt jedoch nicht, ein Auto zu kaufen, dessen Wert bereits besonders hoch ist: Man kauft ein Auto in der Hoffnung, dass der Wert die nächsten Jahre noch ansteigen wird und nicht andersherum. Das Ganze ist oft ein Spiel mit der Ungewissheit: Eine sichere Garantie, dass ein Auto an Wert gewinnt, gibt es natürlich nicht. Aber wie heißt es so schön: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.