Diese 6 Lebensmittel sollten Sie niemals roh verzehren

1. Pilze

Bei Pilzen gilt: Zuchtchampignons dürfen roh verzehrt werden, alles andere kann Fuchsbandwürmer übertragen.

2. Rhabarber

Läuft Ihnen auch das Wasser im Mund zusammen, wenn Sie das Wort „Rhabarberkuchen“ hören? Achten Sie darauf, dass Sie den Rhabarber vorher gut durchkochen, denn das Gemüse enthält Oxalsäure, welche Nierensteine fördern kann. Diese Gefahr ist umso höher, je weniger Kalzium man grundsätzlich in seiner Ernährung aufweist.

3. Bohnen

Bohnen sollte man keineswegs roh essen, egal in welchem Reifezustand sie sich befinden. Sie enthalten Phaseoline, die die roten Blutkörperchen in unserem Körper verklumpen. Außerdem kann es sich an die Darmwand anhaften und dort schwere Stoffwechselschäden hervorrufen. Schon drei bis zehn grüne Bohnen reichen für einen Erwachsenen aus, um innerhalb der nächsten Stunde schwerwiegende Vergiftungserscheinungen wie Erbrechen, Krämpfe, Durchfälle und Fieber auszulösen. Damit ist also nicht zu spaßen, weshalb man grüne Bohnen mindestens 15 Minuten lang kochen sollte, sodass das Gift verschwindet.



4. Kartoffeln & Auberginen