Diese 5 Trendteile finden Männer an Frauen total schlimm

Zu Overknees kursieren nicht nur böse Worte im World Wide Web, sondern auch in den Köpfen des männlichen Geschlechts. „Overknees sind so gar nicht sexy“ oder „Diese Dinger sehen auch wie Nuttenstiefel“ haben wir schon öfters gehört. But who cares? Wenn wir genauer darüber nachdenken, so bieten Overknees doch eigentlich alles, was die Männerherzen höher schlagen lässt: Sie liegen meistens eng an der Wade an und betonen somit unsere Beine. Im besten Fall lassen sie uns noch größer wirken, wenn sie mit einem Absatz versehen sind.

2. Oversize-Pullover, Kleider, Hosen,…

Oversize-Pulliver sind nicht nur gemütlich und absolut tragbar, sie bieten auch die perfekte Basis zum gekonnten Layering-Look. Diese Eigenschaften nützen alles nichts, denn XXL kommt bei Männern gar nicht gut an. Der Grund: Sie verhüllen die Figur und auf ein „Wie sieht es bloß darunter aus?“ haben die meisten so gar keine Lust.

3. High-Waist

Auch hier wären wir wieder beim Thema „Was verdeckt wird ist einfach nicht schön“. High-Waist Hosen kaschieren in den Augen der Männer nicht, sondern verdecken die Hüfte und das ist natürlich sehr fatal! ...

4. Mom-Jeans

In Sachen Mom-Jeans stellen wir es uns in den komplexen Köpfen der Männer ungefähr so vor „Wieso verdeckt jeder seinen sehenswerten Po in solch einer Hose, die den Allerwertesten quasi im Nullkommanichts verschwinden lässt?“ Liebe Männer, wir können euch beruhigen: Unser J.Lo Booty ist immer noch an seinem Platz und ihm geht es gut!

5. Flat-Forms

Größer schummeln ist erlaubt, aber dann bitte nur mit dünnen Absätzen. Ehm, nein! Wir lieben Flatforms, vor allem die von Stella McCartney. Leider empfinden viele Männer solche Schuhe als eine Art Fußunterstützung vom Orthopäden. Uff.