Diese 5 Trends aus Paris können Sie jetzt schon tragen

Während die Designer in Paris neue Trends für die kommende Herbst/Winter-Saison 2019/20 setzten, zeigte uns die Streetstyle-Szene, was wir jetzt auf unsere Must-have-Liste schreiben sollten. Das Schöne an der ganzen Sache: Betrachtet man sowohl die Runway-Looks als auch die Mode auf den Straßen von Paris, dann wird deutlich: Manche Trends gehen Hand in Hand, sodass wir sie jetzt schon tragen können. Die 5 schönsten und beliebtesten Trends stellen wir Ihnen an dieser Stelle bereits vor.

1. Lady Bags

Sie sind bunt und so klein, dass in den meisten Fällen wohl nur ein Lippenstift darin Platz finden kann. Die Rede ist von Lady Bags. Sie sind schon jetzt das beliebteste Accessoires für den Frühling und auch namhafte Labels wie Jacquemus, Paco Rabanne oder Hermès zeigten in ihrer neuen Herbst/Winter-Kollektion 2019/20 verschiedene Kreationen der winzigen Tasche. Ob als Belt-Bag oder klassische Henkeltasche – wir dürfen uns also auch schon im Frühling auf das schöne Accessoire freuen, und müssen nicht erst bis zum Herbst warten.