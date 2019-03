Natürlich liegt es auf der Hand, dass die Designer ihre Looks in einer Farbskala entwerfen und es somit "zufällig" passt, dass sich Hose und Shirt von dem Farbton her kaum unterscheiden. Aber die Streetstyle-Looks sprechen Bände: Ton-in-Ton-Looks sind gefragter denn je, ganz gleich ob Pullover und Hose von Max Mara stammen, wie bei Influencerin Lena Lademann. Fakt ist, dass der Trend sowohl in Mailand als auch in London gesichtet wurde. Anstatt uns mit Trennkost zu beschäftigen, shoppen wir jetzt wieder eine Sorte – ist auch viel entspannter!