6. Kissen aus Baumwolle verwenden

Denn Baumwolle schadet dem Haar gleich doppelt, indem es den Längen die Feuchtigkeit entzieht und gleichzeitig die Haarstruktur aufraut. Statt Baumwolle sollten Sie daher lieber einen Kopfkissenbezug aus Seide nutzen.

7. Die Haare in den Schaal stecken

Wenn es im Herbst kalt wird, wärmen die Haare am Hals zusätzlich. Leider reiben Schals dauerhaft an ihnen und können so zum Haarbruch führen. Deshalb sollten Sie Ihre Haare lieber im Zopf oder Dutt tragen.

8. Conditioner vor der Maske verwenden

Dieser Fehler ruiniert Ihre Haare zwar nicht, aber er macht die Haarmaske unnötig. Denn Conditioner schließt die Haarstruktur, wodurch sie die Pflege der Haarmaske nicht aufgenommen wird.

9. Shampoo schnell wieder ausspülen

Je nach Shampoo können diese mehrere Minuten brauchen, um wirklich einzuziehen. Deshalb sollten Sie sich selbst eine entspannende Kopfmassage geben und das Shampoo gut einwirken lassen.

10. Die Jahreszeit nicht beachten

Genau wie bei der Hautpflege müssen Sie Ihre Haarpflegeprodukte an die Jahreszeit anpassen. Im Sommer benötigen Ihre Haare Sonnen- und Hitzeschutz, sowie spezielles Shampoo gegen Sonnencreme-, Salz- und Chlorrückstände. Im Winter brauchen Ihre Haare dagegen viel Feuchtigkeit und ihre Kopfhaut sollte gepflegt werden.