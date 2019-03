Diese 10 Erste-Date-Sätze sind der totale Abturner

Es gibt viele Dinge, auf die man beim ersten Date achtet: Ist die Person gut gekleidet? Riecht sie gut? Sind die Hände sauber und gepflegt? Wenn die Äußerlichkeiten stimmig sind, dann kommt es auf die Konversation an. Bei diesen 15 Erste-Date-Sätzen merken Sie, dass ihr Gegenüber es richtig drauf hat – allerdings gibt es auch Phrasen, die so gar nicht gehen und letztendlich immer eines offenbaren: He`s not into you!

Demnach ist das erste Date auch immer ein großes Minenfeld, ein falscher Schritt und es ist vorbei. Diese zehn Sätze turnen uns so richtig ab und sollte Mann deshalb niemals sagen!