Hundertprozentig sei das noch nicht geklärt, so der Endokrinologe Professor Johannes Huber am Rande eines Anti-Aging-Kongresses. Aber man wisse schon, es sei das Ergebnis eines Prozesses, der auf einmal falsch herum läuft. "Der Schutzmechanismus unseres Körpers wird im Alter pervertiert und beginnt, Gene zu unterdrücken, die für Körperfunktionen wichtig sind", erklärt der Mediziner und Theologe. Die Auswirkungen von unterdrückten Genen sieht man am ganzen Körper, von der verringerten Agilität des Bewegungsapparates bis hin zur nachlassenden Spannkraft der Haut. Diese Entwicklung wird nicht nur durch die fortschreitende Lebensdauer in Gang gesetzt, sondern auch durch eine bestimmte Lebensweise. Umweltverschmutzung und Gifte sind ebenso Gründe für den physischen Verfall wie Stress, zu wenig Schlaf, mangelnde Bewegung und ungesunde Ernährung.