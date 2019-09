Die zehn besten Filme für verregnete Herbstabende

Forrest Gump

Obwohl Forrest Gump (Tom Hanks) nur einen IQ von 75 hat, vollbringt er Erstaunliches in seinem Leben: Er wird Tischtennisprofi, kämpft im Vietnamkrieg und findet dabei neue Freunde. Zwischendurch deckt er den Watergate-Skandal auf und trifft auf Elvis Presley – Und das, ohne es zu wissen. Immer an seiner Seite ist seine Jugendfreundin Jenny (Robin Wright), in deren Leben jedoch gar nichts so läuft wie sie es sich vorgestellt hat. Ein zeitlos-schöner Film mit einem sympathischen Hauptdarsteller und einem tollen Soundtrack.