Das wird Apple nicht gefallen: Der Smartphone-Riese musste 2016 den ersten Platz des Rankings unter den wertvollsten Marken der Welt an Suchmaschinen-Gigant Google abgeben. Mit einem Marktwert von rund 228,5 Milliarden US-Dollar rutscht das Unternehmen um acht Prozentpunkte nach unten. Google steigerte im vergangenen Jahr seinen Marktwert um stolze 32 Prozent auf 229,2 Milliarden US-Dollar - und ist damit die wertvollste Brand.

"Der Erfolg von Google gründet auf deutlich erhöhten Werbeeinnahmen, prosperierenden Cloud-Services und einer schlüssigen Innovationsstrategie am Puls der Zeit", weiß Bernd Büchner, Geschäftsführer von Millward Brown in Deutschland, Österreich und der Schweiz. "Insgesamt haben sich die wertvollsten Marken der Welt sehr stabil entwickelt – und damit wirtschaftlichen Herausforderungen wie der Konjunkturschwäche in China eindrucksvoll getrotzt. Gerade Marken wie Google, Amazon oder Facebook, die ihre Innovationen in Markenerlebnisse überführen konnten, haben den Bedarf der Konsumenten getroffen und erhebliche Wachstumsraten erzielt."

Amazon legte um satte 59 Prozent zu (Marktwert 98,9 Milliarden), Facebook um 44 Prozent (Marktwert 102,5 Milliarden). Beide schafften es damit unter die Top 10 der wertvollsten Marken der Welt. Hier das Ranking noch einmal im Überblick: