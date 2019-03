Die Wasser-Diät – so soll sie Fettzellen reduzieren

Warum soll uns dieser angebliche Zaubertrank nun von den Fettdepots befreien? Die Lösung ist die Kombination aus den darin enthaltenen Mandarinen & Co.: Dank Ihres hohen Vitamin C-Gehalts wird der Blutzuckerspiegel konstant gehalten und somit die Fettverbrennung vorangetrieben. Die in den Grapefruits enthaltenen Wasserstoffatome kurbeln ebenso den Stoffwechsel an, Gurken füllen dank ihres hohen Wasserhaushalts den Magen. Und zu guter Letzt unterstützen Minzblätter bei der Verdauung.

Das Ganze klingt zwar nicht wirklich erfolgsversprechend, aber Probieren geht ja bekanntlich über Studieren ...