Die wahre Bedeutung von Email-Floskeln

Selten so gelacht: Der Business Email Glossary der New Yorker Bloggerin und Verlagsmitarbeiterin Maralie entlarvt trocken die wahre Bedeutung von vermeintlich höflichen Formulierungen im täglichen Office-Schriftverkehr und selten haben wir uns so sehr über passive Aggressivität amüsiert!

Wo Stimme und Gesichtsausdruck als Inhaltsbotschafter fehlen, ist die Interpretation einer schriftlichen Nachricht eine ungleich heiklere Angelegenheit. Bestes Beispiel: Interpunktion in Textnachrichten. Da wird aus einem unschuldigen (korrektem) Punkt am Ende eines Satzes eine verärgerte und fast bedrohliche Aussage, und weniger als zwei Ausrufezeichen zeugen von Desinteresse und Missgunst. Oops!

Schön, wenn sich alle auf allgemein gültige Codes einigen können! Inoffizielle Bewertungen in vordergründig toll formulierten Arbeitszeugnissen sind uns bekannt, mit den Floskeln der Hoteliers und Wohnungsanbietern sind wir auch firm. Und wenn wir den Business Email Glossary lesen, dürften Sie sich in mehr als einer Formulierung wiederfinden...