Die Trendfarben im Herbst 2019 stehen fest: Creme und Beige

Lag die Trendfarbe für 2018 noch bei einem satten Braunton, fallen die Farbtrends in diesem Jahr eine Nummer leichter aus: Creme und Beige. Im Herbst 2019 stehen Sandtöne, cremiges Beige und Off-White hoch im Kurs. Die warme Farbpalette ließ sich während der Fashion Week für Frühjahr und Sommer 2020 in Paris, Mailand und Co. vermehrt auf den Straßen antreffen. Influencer und Moderedakteure trugen sie im Komplett-Look oder in verschiedenen Farbabstufungen mit braunen oder schwarzen Accessoires kombiniert.

Zurecht: denn der Farbtrend für den Herbst 2019 wirkt zeitlos und chic. Creme-Töne bescheren uns dabei ein angenehmes Gefühl, denn sie fügen sich spielend leicht in jeden Alltagslook ein. Zur Jeans oder zur weißen Bluse passt ein langer Trenchcoat in Beige perfekt und Accessoires in Sandfarben sind ein stilsicherer Evergreen zu jedem Outfit.

MADAME.de-Tipp: Ein Powersuit in Creme wirkt selbstbewusst und zart zugleich - eine tolle Alternative zum klassischen schwarzen Anzug.