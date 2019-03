Die Snake-Diät: Ist uns eigentlich noch zu helfen? Ein Kommentar

Birgit Engert erklärt, dass es durchaus sinnvoll sein kann, mit 1-2 Tagen zu starten, die sehr extrem sind, wie in diesem Fall das Fasten. Dies informiert den Körper und der Psyche, dass ein Umschwung stattfindet. Doch Vorsicht: „Extrem“ ist immer eine Frage der Definition: „Ich empfehle hier immer gerne 3 Tage möglichst clean zu essen und auf Zucker und Zusätze zu verzichten. Je nach Körper-/Stoffwechseltyp macht es auch Sinn, an diesen Tagen Kohlenhydrate wegzulassen. Das passt aber definitiv nicht zu jedem.“

Das große Problem dieser Diät ist die Fastenphase: Bekommt der Körper nicht regelmäßig Energie in Form von Nahrung, so stellt sich der Stoffwechsel um und kann sich stark verlangsamen, der Grundumsatz sinkt. Birgit Engert erklärt: „Es heißt zwar, man kann in dieser einen Mahlzeit alles essen, was man für den ganzen Tag braucht, aber ganz ehrlich - wer schafft es mit vernünftigem Essen über 2000 kcal in einer einzigen Mahlzeit in sich hinein zu stopfen? Von essen kann hier leider nicht mehr die Rede sein.“

Zudem verbietet diese Phase der Diät auch Ausnahmen. Jede Ausnahme, die dennoch gemacht wird, fällt sehr stark ins Gewicht, da der Körper diese Nahrung aus Angst bunkert. Auch die Psyche wird schnell darunter leiden: „Ein weiteres Problem der langen Fastenphasen: Es macht einfach keinen Spaß und man hat meiner Ansicht nach den ganzen Tag mit den Gedanken zu kämpfen, wann es endlich wieder etwas zu essen gibt. Das beeinflusst die Psyche und verhilft nicht wirklich. zu einem „normalen“ und entspannten Essverhalten zu finden.“

Die dritte Phase ist laut Birgit Engert diejenige, die am meisten Sinn hat. Das Problem ist jedoch die vorherige starke Einschränkung der Nahrungsaufnahme. Gerade nach einer längeren Fastenphase fällt es vielen schwer, bewusst, langsam und achtsam zu essen. Denn hat man gerade ein paar Tage Verzicht hinter sich, stürzt man sich eher auf all das, was gerade noch verboten war, so Birgit Engert.