Die schönsten Unterkünfte für Ihren Toskana Urlaub

Grüne Hügel, roter Mohn, Zypressen (von den Römern gepflanzt), romantische Dörfer, leuchtende Sonnenblumen oder unzählige Weinstöcke und Berge: Egal, ob Sie im Frühling, Sommer oder Herbst in die Toskana reisen - die Landschaft und Atmosphäre in der mittelitalienischen Region ist zum Träumen schön. Mit einer Fläche von 23.000 Quadratkilometern ist die Toskana in etwa so groß wie Mecklenburg-Vorpommern. Die historische Landschaft, die zur Kulturepoche der Renaissance (15. bis 16. Jahrhundert) zählt, grenzt an die Regionen Emilia-Romagna und Ligurien im Norden und im Osten an die Marken sowie Umbrien; im Süden an Latium.

Während es an den Stränden Italiens vor Menschen wimmelt, finden Sie in der Toskana Ruhe und kaum Trubel, dafür aber einsame Täler, durch die Wölfe, Rehe, Füchse oder Wildschweine streifen.