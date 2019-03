Die schönsten Taucheruhren für Männer

Panareis Submersible Carbotech gehört zu den Neuheiten im März 2019. In gleich zwei Varianten, mit 42 und 47 mm Durchmesser, bietet das Modell besonders sportliche Größen an, die den prägnanten Charakter einer Taucheruhr perfekt unterstreichen. So massiv die Uhren in Sachen Größe auch sind, der schwarze Look mit blauen Details an Lünette und Zifferblatt gibt den Zeitmessern ein elegantes Finish. Das Gehäuse besteht aus Carbotech und Titan mit schwarzer Beschichtung, während das Armband aus Kautschuk entworfen ist. Weitere Merkmale: wasserdicht bis zu 300 m, Kronenschutzbrücke, mechanisches Uhrwerk mit Automatikaufzug, Kaliber P.9010. Preis: 17.400 Euro