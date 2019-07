Die schönsten Spa-Hotels in Europa

Fontsanta Hotel, Mallorca

Es leuchtet nicht auf Anhieb ein, weshalb man sich auf Mallorca in eine Wanne mit salzhaltigem Wasser begeben soll – statt einfach ins Meer, das einladend in Sichtweite schimmert. Und das auch noch an einem der schönsten Sandstrände, den die Insel zu bieten hat: Es Trenc, rund sechs Kilometer lang und von türkisfarbenem Wasser flankiert. Als ich allerdings in einer der alten Steinwannen des Spas im „Fontsanta Hotel“ im Südosten Mallorcas liege, stellt sich die Frage nicht mehr. Hier sprudelt die einzige Thermalquelle der Balearen. 38 Grad warmes Wasser umplätschert den Körper, aus einem goldenen Wasserhahn in Gestalt eines Schwanenhalses prasselt neues Nass auf mich herab, während ich in einen angenehmen Schwebezustand gerate. Man müsste schon federleicht sein, um tatsächlich „floaten“ zu können – so salzhaltig wie das Tote Meer ist das Wasser dann doch nicht. Dennoch werden dem schwefelhaltigen Thermalwasser besondere Heilkräfte zugeschrieben: Wunderheilungen bei Verbrennungen und sogar Kindersegen gehören zu den Legenden. Es soll wohltuend bei Gelenkbeschwerden wie Arthrose wirken, außerdem bei Hautreizungen. Am besten, man dusche das Wasser anschließend nicht gleich ab, schärft mir Spa-Managerin Vanessa ein: Das Salz sei klärend und glättend. Ich glaube es sofort, als die Haut angenehm prickelt. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts wurden Herbergen für Pilger errichtet, die das „Wunderwasser“ aufsuchten, im Jahr 1845 gründete man ein Heilbad.

Die mallorquinische Eigentümerfamilie hat das historische Anwesen vor einigen Jahren in ein 5-Sterne-Paradies verwandelt, mit einem Interior in feinen Sand- und Steintönen, modernen Skulpturen und antiken Holztischen. Wer heute hierherpilgert, findet Ruhe in unmittelbarer Nähe des Naturschutzgebiets von Es Trenc und der Salinen Es Salobrar, mit ihren weißen Gebirgen aus Salzkristallen und vielen Flamingos unbedingt einen Ausflug wert. Inmitten des Gartens des „Fontsanta“ mit Olivenbäumen, Rosmarinhecken und Palmen liegt man auf Daybeds in der Sonne. Wem der Sinn nach Meer steht, der lässt sich mit dem Shuttle zum privaten Beachhouse des Hotels am Es-Trenc-Strand bringen, vorbei an den Koppeln eines Pferdegestüts und durch einen Pinienwald voller Kaninchen. Aber vorher stehen Behandlungen im Thermal-Spa auf dem Plan. Auf das 20-minütige Bad, aus dem ich mich nur widerwillig erhebe, folgen Runden im Dampfbad und im Thermal-Pool, ebenfalls aus der salzigen Quelle gespeist. Grobes Salz ist auch die Basis des 50-minütigen Body Scrubs, das die Haut geradezu poliert. Sämtliche Gesichts- und Körperpackungen (in meinem Fall sehr fischig riechende Algen) werden mit dem Quellwasser angerührt. Beim Abspülen verschwindet der strenge Geruch, wahrscheinlich sehr zur Freude der anderen Gäste im Restaurant, wohin ich mich nach einem abschließenden Facial begebe.

Das Besondere: Die einzige Thermalquelle der Balearen ist reich an hautberuhigenden Mineralien wie Chlor, Natrium, Magnesium und Kalzium. Die Quelle war bereits den Römern bekannt und wird im eleganten „Fontsanta Hotel Thermal Spa & Wellness“ von Physiotherapeuten und Massage-Spezialisten für therapeutische, stimulierende und entspannende Behandlungen eingesetzt.

Kosten & Infos: Übernachtung im DZ ab 236 Euro, sieben Nächte ab 826 Euro p. P.; buchbar über den Premiumreiseanbieter Berner Travel, berner-travel.de

Kerstin Holzer