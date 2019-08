Aktuelle Trends: Die 6 schönsten Sonnenbrillen für den Herbst

Farbige Gläser

Durch himmelblaue Gläser erscheint die Welt viel farbenfroher - fast so, als lägen Sie noch an einem von Europas schönsten Stränden in der Sonne. Aber auch andere zarten Candy-Colors in Rosa, Orange und Hellblau lassen Ihr Gesicht im Herbst strahlen und bringen etwas Urlaubsfeeling zurück.