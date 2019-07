Die 3 schönsten Europa-Reiseziele im August

An der Atlantikküste gelegen, macht die Bretagne nicht unbedingt die beste Figur für all jene, die auf einen klassischen Strandurlaub aus sind. Denn: Wer sich auf den Norden Frankreichs einlässt, muss mit Wind und gemäßigtem Klima rechnen. Das wiederum sollte allerdings als Pluspunkt gewertet werden - schließlich kann man seinen Urlaub so gut nutzen, um möglichst viel von der traumhaften Kulisse und all den Attraktionen, die die Bretagne zu bieten hat, zu erfahren. 5 Gründe, warum das Reiseziel im August auf Ihrer Bucket List stehen sollte:

Das Savoir-vivre ist auch in der schroffen Bretagne vorhanden: Baguetterien, Crêperien und Boulangerien laden zum Verweilen ein Wer nah an der Normandie gelegen urlaubt, sollte dem Klosterberg Mont-Saint-Michel einen Besuch abstatten - am besten mit dem Fahrrad Die kleinen bretonischen Häuser, die typisch aus grauem Stein erbaut sind, verzücken einen jedes Mal aufs Neue Helle Sandstrände und klares Wasser sind nicht nur zum Sonnen da! Auch Wassersportaktivitäten lassen sich in der Bretagne bestens ausüben Ein Besuch auf einem der typischen bretonischen Märkte ist für jeden Urlauber ein Muss