Die schönsten Museums-Restaurants der Welt

Stararchitektin Zaha Hadid ließ den Pavillon, der optisch an einen Rochen erinnert, direkt an das neoklassizistische Teehaus anbauen. Und hinterließ der Nachwelt damit im Hyde Park einen weiteren Beweis für ihr unverwechselbares Design. An der Stelle, an der einst Schießpulver gelagert wurde, setzt das Küchenteam von „Chucs Cafe“ heute auf Casual Dining. Auf der Hitliste stehen The Chucs Burger, Calamari mit scharfer Mayonnaise, Rote-Bete-Salat mit Orangen und Schafskäse. Bei schönem Wetter wird auf der Terrasse gefrühstückt, im Sommer gibt’s sonntags Livejazz.