Schwarz, schlank und schick – so präsentiert sich die Electric Look Palette von Guerlain. In diesem Jahr setzt das Pariser Label auf eine ganz elegante Make-up Geschenkset-Edition. Natürlich streng limitiert und ab Mitte November erhältlich. Inhalt: Samthülle, drei Applikatoren, zwei Highlighter und acht Lidschatten.Preis: um 80 Euro.

3. Farbenfroh: The Sweet Smell of Christmas