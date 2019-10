Die 7 schönsten Infinity Pools der Welt

Was sind Infinity Pools?

Bei Infinity Pools handelt es sich um Schwimmbecken, die eine gewisse Endlosigkeit vermitteln. Sie sind so gebaut, dass ihr Beckenrand abgesenkt ist und dadurch den Eindruck vermittelt, das Wasser des Pools würde nahtlos in angrenzende Landschaft übergehen. Vor allem der Übergang vom Pool in ein nahegelegenes Gewässer wie Meer, See oder Fluss bringt einen atemberaubende Kulisse mit sich.