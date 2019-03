Die schönsten Hochzeitstrends 2019

Ganz in Weiß – nicht in 2019! Stilsichere Bräute setzen jetzt auf metallfarbene Kleider. Vor allem Gold hat es uns in diesem Jahr angetan und stellt eine tolle Alternative zu Weiß oder Ebony dar. Die Nuancen reichen dabei von einem edlen Roséton bis hin zu einem satten Gelbgold und werden jeweils durch Glitzerapplikationen oder Pailletten abgerundet. Wenn es um den Schnitt geht, scheiden sich die Geister: Neben schmalen, köperbetonten Linien darf es ruhig auch etwas mehr sein: Ausladende A-Linien, die an Prinzessinnenkleider erinnern, sind wieder en vogue und bilden eine tolle Alternative zu den minimalistischen Varianten.