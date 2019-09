Hair- und Make-up-Looks der Fashion Week London

Die diesjährigen Schauen in London für Frühjahr und Sommer 2020 standen ganz im Zeichen der Neunziger - zumindest was die Hair- und Make-up-Looks der Designer anging. Punk-Chic und Glitzer-Details, die stark an die Disco-Zeit erinnerten, prägten die Runway-Looks von Roberta Einer und House of Holland, während die Kollektionen von Emilia Wickstead und Victoria Beckham deutlich femininer anmuteten. Bei den Frisuren dominierten Sleek Hair und gescheiteltes Haar.

Fest steht: Nicht nur modisch ist London während der Fashion Week ein absolutes Highlight - man denke nur an die raffinierte Schneiderkunst bei Burberry oder die romantisch-rebellischen Roben von Erdem. Auch beim Thema Beauty gibt es viele unkonventionelle Looks zu entdecken, die Lust auf die neue Saison machen. Die schönsten davon jetzt im Überblick: