Die schönsten Berg-Hotels in Europa

Berghotels in Deutschland

The Mountains are Calling! In den Bergen kann man nämlich mindestens so gut entspannen und abschalten, wie an einem paradiesischen Palmenstrand - und zwar zu jeder Jahreszeit. Wer jetzt an altbackene Holzmöbel, trutschige Gardinen und Spitzendeckchen denkt, irrt: Mittlerweile gibt es unzählige, sehr stylische Berghotels mit Wow-Faktor. Unsere Favoriten von Deutschland bis Italien. Keine Lust auf weite Wege oder wenig Zeit? Unser Land hat einige wunderschöne Berghotels zu bieten, für die Sie nicht mal in den Flieger steigen müssen.