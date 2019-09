Fashion Week Paris: Die schönsten Beauty-Looks für Frühjahr/Sommer 2020

Das große Finale in Paris ist nicht nur Schauplatz unzählige neuer Modetrends und das Schaulaufen der renommiertesten Modehäuser weltweit. Auch wenn es um das Haarstyling und Make-up geht, lohnt sich der genaue Blick halsaufwärts. Neben Labels wie Dior oder Saint Laurent, die uns stetig mit hübschen Beauty-Looks auf der Fashion Week in Paris verzaubern, überraschen auch immer wieder neue Designer mit ihren Stylings. Welche uns bei den Runway-Shows für Frühjahr/Sommer in Paris besonders gefallen haben? Sehen Sie selbst: