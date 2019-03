Die schönsten Beauty-Looks aus Cannes

Der Look von Anna Chipovskaya

Kurzhaarfrisuren können so wunderschön feminin sein: Die russische Schauspielerin Anna Chipovskaya lieferte bei den Filmfestspielen in Cannes den umwerfenden Beweis. Besonders verführerisch: Das Augen-Make-up in Blau in Kombination mit glitzerndem Lipgloss.