Die schönste Trachtenmode

Detailverliebte Dirndlbluse

Die passende Bluse macht ein Dirndl noch viel schöner. Dieses schöne Stück namens Sophiabi von der Marke Cocovero überrascht mit drei Silberknöpfchen am Ausschnitt – so wirkt der Wiesn Look rundum durchdacht. Durch den Elastananteil ist die Bluse angenehm zu tragen und schmiegt sich optimal an den Körper an.

Cocovero, Dirndlbluse Sophiabi, um 99 Euro